Müge Anlı'dan ekip arkadaşlarına Hıdırellez dileği göndermesi! "Burada herkes evde kalmış"

Müge Anlı canlı yayını herkesin Hıdırellez Bayramı'nı kutlayarak açtı. "Bana gelen hediyeler var, bir de size vereceğim hediyeler var." diyen ünlü gazeteci, bu gece 12'den sonra ritüelleri kesenin içinden çıkanlarla yapacaklarını vurguladı. "Ateş yakacak yeri olmayanlar için Suzan Kardeş mum yapmış. Biz de üzerinden atlayacağız. Ateş ateştir" ifadelerini kullanan Müge Anlı, keseleri konuklarına dağıtırken "İnşallah dilekleriniz gerçek olsun" dedi.

SIRA EKİP ARKADAŞLARINA GELİNCE OLANLAR OLDU

Müge Anlı elindeki keseleri kamera arkasında çalışan ekip arkadaşlarına da dağıttı.

"HAMİLE KALDIM, MİDEM BULANDI YAPMAK YOK!"

"Melike'ye hayırlı bir eş; Kadriye'ye bir tane çocuk diliyorum. Sonra 'Hamile kaldım, midem bulandı' falan yapmak yok" diyen Müge Anlı, bazı ekip arkadaşlarının bekar olduğunu fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

MÜGE ANLI'DAN ŞAŞIRTAN 'BEKARLIK' SÖZLERİ

Kameraman arkadaşı başta olmak üzere bir ekip arkadaşının daha güzel bir eş istemesi üzerine "Sen de bekar mısın ya?" diyen Müge Anlı, "Ben seni evli sanıyordum. Burada herkes evde kalmış" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın sözleri izleyenleri gülümsetti.