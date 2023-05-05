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Müge Anlı ile tanınan Arif Verimli'den Hıdırellez tepkisi! "Beyni biraz belirgin çizin"

05.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan Uzman Psikiyatrist Arif Verimli programdan ayrıldıktan sonra uzun süre konuşulmuştu. Şimdilerde sosyal medya hesabından düşüncelerini takipçileri ile paylaşan Verimli, Hıdırellez çıkışı ile gündem oldu.

Müge Anlı ile tanınan Arif Verimli'den Hıdırellez tepkisi! "Beyni biraz belirgin çizin"

Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programında ani bir kararla ayrılmasıyla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Verimli'nin son paylaşımındaki Hıdırellez çıkışı dikkat çekti. Evlenmek isteyenlere tavsiye veren Verimli, " Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar.." dedi.

"BU DURUMLARA TEŞHİS KOYMUYORUZ"

"Ay tutulması var, Hıdrellez var, gül ağacıydı, ateşti, dilekler kağıda çizilecek, ritüel rakamlar 5'ti 7'ydi" diyen Arif Verimli, "Millette gerçekten şaşırtıcı bir heyecan var.. Kültüre uyumlu olan bu durumlara teşhis koymuyoruz.." dedi

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EVLENMEK İSTEYENLERE TAVSİYE

Eğlence olarak kabul ettiğini vurgulayan ünlü isim "Hatta benden tavsiye; evlenmek isteyenler kağıtlara çöp adam çizmeyin. Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar.. İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın.." açıklamasını yaptı.

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