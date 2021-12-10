Müge Anlı'dan mini elbiseli paylaşım! Notu dikkat çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile zirvedeki yerini koruyan ünlü televiyoncu Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde kendisine hediye gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan Anlı, "Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum." notunu düşmüştü.



Bugün de mini elbisesiyle habersiz çekilen fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, "Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim. Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazzimin @sew_can habersiz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi." notunu düştü.

Anlı'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

