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Müge Anlı'dan mini elbiseli paylaşım! Notu dikkat çekti

10.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, kendisine gelen oyuncak ayıları, kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için hediye eden Müge Anlı, bu defa mini elbiseli paylaşımıyla dikkat çekti.

Müge Anlı'dan mini elbiseli paylaşım! Notu dikkat çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile zirvedeki yerini koruyan ünlü televiyoncu Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde kendisine hediye gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan Anlı, "Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum." notunu düşmüştü.
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Bugün de mini elbisesiyle habersiz çekilen fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, "Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim. Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazzimin @sew_can habersiz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi." notunu düştü.

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Anlı'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Müge Anlı Instagram
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