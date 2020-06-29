Müge Anlı'dan olaylı yayına açıklama! Canlı yayında üzerine mi yürüdü?

Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde ekrana gelen olaylı yayın için açıklama yaptı.
Müge Anlı, stüdyoda sinirlerine hakim olamayan ve stüdyoda ayaklanarak programı terk etmek isteyen Şaban Bey için bir açıklama yaptı.
Şaban Bey'in 'Müge Anlı'nın üzerine yürüdüğü' yönünde haberler yapıldığını belirten Müge Anlı, "Şaban Bey akrabalarına öfkelense de bana ve ekibime karşı bir terbiyesizliği olmadı" dedi. Şaban Bey'in kendisinin üzerine yürüdüğü iddialarını yalanlayan Müge Anlı "Akrabaları ile birbirlerine kızıyorlar. Bize karşı taşkınlığını görmedim" dedi.
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