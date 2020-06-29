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Müge Anlı'dan olaylı yayına açıklama! Canlı yayında üzerine mi yürüdü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Müge Anlı, Atv'de ekrana gelen programındaki gergin anlarla ilgili açıklama yaptı. Müge Anlı, canlı yayında konuğunun üzerine yürüdüğü haberlerleriyle ilgili bu açıklamada bulundu...

Müge Anlı'dan olaylı yayına açıklama! Canlı yayında üzerine mi yürüdü?

Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde ekrana gelen olaylı yayın için açıklama yaptı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYIP AYAKLANDI

Müge Anlı, stüdyoda sinirlerine hakim olamayan ve stüdyoda ayaklanarak programı terk etmek isteyen Şaban Bey için bir açıklama yaptı.

'BİR TERBİYESİZLİĞİ OLMADI'

Şaban Bey'in 'Müge Anlı'nın üzerine yürüdüğü' yönünde haberler yapıldığını belirten Müge Anlı, "Şaban Bey akrabalarına öfkelense de bana ve ekibime karşı bir terbiyesizliği olmadı" dedi. Şaban Bey'in kendisinin üzerine yürüdüğü iddialarını yalanlayan Müge Anlı "Akrabaları ile birbirlerine kızıyorlar. Bize karşı taşkınlığını görmedim" dedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kamera görüntüleri olan bir olay için ekstra açıklamaya gerek var mı
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