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Müge Anlı'dan Suriyeli vatandaşa sert sözler! 'O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın'

30.03.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolması olayı işlendi. Canlı yayına bağlanan bir Suriyeli vatandaşın evinde ruhsatsız pompalı tüfek bulunması Müge Anlı'yı adeta çıldırttı. Müge Anlı canlı yayında Suriyeli olan şahsa "O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolmasının ardından programda bulunan ruhsatsız pompalı ile dolaştığı belirtilen Suriyeli vatandaşa Müge Anlı'dan çok sert tepki geldi.

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Müge Anlı tepkisiyle yine gündem oldu.

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13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolması ile alakalı olarak programa katılan Suriyeli'nin söyledikleri sonrası Müge Anlı çok sinirlendi.

MÜGE ANLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ

Müge Anlı programına katılan Suriyeli vatandaşın sözleri ve tavırları nedeniyle adeta çıldırdı.

Müge Anlı kayıp kişi ile ilgisi olan Suriyeli'ye "Senin pompalı tüfekle ne işin var kardeşim. Burada kimin evinde pompalı tüfek var? Senin Antalya'da pompalı tüfekle ne işin var? O kadar silaha meraklıysan gidip ülkeni korusaydın!" dedi.
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"VATANINI SATAN TÜRKİYE'YE NASIL İHANET EDER!"

Bu sözler sonrasında programdaki Suriyeli "Benim vatanım burası artık. Suriye yok benim için." açıklamasını yaptı. Müge Anlı da bu sözler üzerine "O zaman buranın kurallarına göre yaşa! O ruhsatsız silahınla gidip memleketin için savaş. Vatanını satan Türkiye'ye nasıl ihanet eder anlayın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Müge Anlı
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