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  4. Müge Anlı Dilan Polat'ın kocasının altın almasına takıldı! Dilan Polat'tan yanıt: "Bu adam herkese çil çil altın vermiyor"

Müge Anlı Dilan Polat'ın kocasının altın almasına takıldı! Dilan Polat'tan yanıt: "Bu adam herkese çil çil altın vermiyor"

18.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı programında, evini terk eden bir kadının Dilan Polat’ın eşinin aldığı altınların videosu ile kendi eşini kıyasladığı videoyu inceledi. O anlarda Müge Anlı Dilan Polat’ı da eleştirince ünlü iş kadını sosyal medyadan bakın ne yanıt verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine birbirinden ilginç konular masaya yatırıldı. Müge Anlı o anlarda evini terk eden bir kadının, Dilan Polat’ın eşinin aldığı altınların videosu ile kendi eşini kıyasladığı videoyu inceledi.

Müge Anlı o anlarda Dilan Polat'ı da eleştirerek "Kocam böyle bir avuç altın getirse hayatta göstermem nazar değecek bir de o da kıymete binecek 'baksana bu adam herkese çil çil altın verecek' diye sıraya dizilecekler" dedi.

"BİR MÜGE ANLI KALMIŞTI..."

Dilan Polat ise o anları paylaşarak "Allah sizin de muhabbetinizi artırsın, ben Dilan Polat 120 şube sahibiyim fenomen değil iş kadınıyım. Bu adam herkese çil çil altın vermiyor 14 senelik karısına hediye ediyor benim de çekmecemde duruyor genelde çalışanlarıma dağıtıyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Dilan Polat daha sonra ise "Gerçekten bizi konuşmayan bir Müge Anlı kalmıştı" yorumunda bulundu.

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