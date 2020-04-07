Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? İşte Müge Anlı'nın açıklaması

Coronavirüs önlemleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu:

“Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor.

Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri sebebiyle yayınına ara verdiği tahmin edilen program hakkında resmi bir açıklama yok. Yeni bölümlerin bir süre ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.