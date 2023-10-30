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Müge Anlı izleyicileri buz kesti! Karısını öldüren cani kocadan kan donduran itiraf: "Ellerimle boğdum, yuvarladım attım aşağıya!"

30.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı canlı yayında Bedriye Kılıç olayına ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. Konya'nın Akşehir ilçesinden Temmuz'da şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Kılıç'ın cinayete kurban gittiği düşünülüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın ölümünde tek şüpheli olan Tayfur Kılıç dün gözaltına alındı. Eşini elleriyle boğduğunu itiraf eden cani koca "Yuvarladım attım aşağıya!" ifadesini kullandı. Cani koca Tayfur Kılıç'ın sonu bakın ne oldu...

Olay, 6 Temmuz tarihinde yaşandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç'ın kayıplara karışmasının ardından eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete gitti. Kılıç, eşinden haber alamadığını belirtip kayıp başvurusunda bulundu. Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı'dan kızlarının bulunması için yardım istedi.

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EŞİNİN KAYBOLMASINA RAĞMEN PAVYONA GİDİP EĞLENDİ

Eşinin kayıp olmasının ardından pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkan Tayfur Kılıç'ın, kızına ise "Annen, kamyoncuya kaçtı." dediği öğrenildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan iddiaları yalanlayan Tayfur Bey, olaya ilişkin tek şüpheli konumundaydı.

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DAMADININ DİZLERİNE KAPANIP YALVARDI

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, damadının dizlerine kapanarak "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek yalvardı. Kılıç ise kayınvalidesinin sözleri üzerine 'Bilmiyorum. Bilsem söylerim." yanıtını verdi.

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Öte yandan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç'ı gözaltına aldığını açıkladı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'nin de şüphe üzerine gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

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EŞİNİ BOĞDUKTAN SONRA UÇURUMDAN AŞAĞIYA YUVARLAMIŞ!

Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı kocanın, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç basın mensuplarının soruları üzerine olayın namus meselesi olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

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Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısı koca Tayfur Kılıç, cinayeti itiraf ettikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında önce cinayetin işlendiği eve, daha sonra da eşinin cesedini attığı Isparta yolundaki cankurtaran mevkiine götürüldü.

Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısı eşliğinde cesedi nasıl getirip, attığını anlattı. Ekiplerin Bedriye Kılıç'ın cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Günün Magazin olayları


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