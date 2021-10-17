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Müge Anlı kendini böyle şarj ediyor! "Her şey en azından aklımda yoluna giriyor"

17.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıpları bulan, cinayetleri çözen Müge Anlı günün yorgunluğunu ve stresini ise lego yaparak atıyor. Anlı yaptığı paylaşımda "Binlerce parça üst üste şekilleniyor zihnim yeniden şarj oluyor" dedi.

Müge Anlı kendini böyle şarj ediyor! "Her şey en azından aklımda yoluna giriyor"

Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Müge Anlı bu stresli işin stresini ise çeşitli hobilerle atıyor. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anlı kendisini mutlu eden hobisini paylaştı.

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17 bin parçalı legosuyla poz veren Müge Anlı paylaşımına ise şu notu düştü: "Aslına bakacak olursanız çocukluğumdan bu yana canım ne zaman sıkılsa bu küçük parçalar kutusundan sanki kendiliğinden çıkıveriyor. Sonrası mı? Binlerce parça üst üste şekilleniyor zihnim yeniden şarj oluyor ve her şey en azından aklımda yoluna giriyor. Bu da yetmezse derseniz örgü battaniye ne güne duruyor."

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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