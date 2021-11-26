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Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan bir süre programda olmayacak

26.11.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan programda yer almaması merak konusu olmuştu. Müge Anlı acı haberi duyurdu. Rahmi Özkan’ın ablası Melahat Güney'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan bir süre programda olmayacak

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programın açılışında Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını açıkladı.

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney'in vefat ettiği haberini herkesle paylaştı.

RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda yer almamasıyla ilgili “Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan’ın ablası hayatını kaybetti. Başı sağ olsun, ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Anlı açıklamasının devamında "Oruç Baba'nın yanında evi var diye bahsediyorduk hatırlar mısınız? Beni de en son iftara çağırmıştı. Canım benim nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.


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