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MÜGE ANLI NE ZAMAN başlayacak, BUGÜN mü? 28 Ağustos 2023 ATV'de Müge Anlı yeni sezon ne zaman? İzleyici ile buluşmaya hazırlanıyor

28.08.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde programın yapımcısı Taner Ercan tarafından açıklanmıştı. ATV'nin merakla takip edilen programı için tarih, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü olarak duyurulmuştu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak, bugün mü? 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü ATV'de Müge Anlı yeni sezon neden yok? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e ilişkin detaylar belli oldu. ATV'nin merakla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi, programın Twitter (X) hesabı üzerinden duyuruldu.

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MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı yeni sezonda da izleyici karşısında olacak.

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Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan ise 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü olarak duyurmuştu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre program 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün saat 10.00'da ekrana gelecek.

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MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde programın yeni sezon tarihini duyuran yapımcı Taner Ercan '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' ifadesine yer vermişti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan duyuru ile ATV yayın akışına göre program 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün ekrana gelecek.

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GEÇTİĞİMİZ SEZON DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

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