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MÜGE ANLI ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? MÜGE ANLI yeni sezon tarihi belli oldu!

01.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni bölümleri hangi gün gibi soruların yanıtları tüm izleyenler tarafından araştırılıyor. Her bölümüyle gündeme bomba gibi oturan Müge Anlı'nın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı'da bugüne kadar 3212 kayıp bulundu, 181 cinayet dosyası aydınlatıldı ve 930 aile kavuştu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, yeni bölüm tarihi ne? İşte tüm detaylar...

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'nın yeni sezon bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Programın yapımcısı Taner Ercan, Müge Anlı yeni sezon müjdesini vermiş ve açıklamasında, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' demişti. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert'in resmi Instagram sayfasında paylaşılan bilgiye göre programın yeni sezon tarihinde değişikliğe gididi. Peki,MÜGE ANLI ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? MÜGE ANLI yeni sezon tarihi belli oldu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 sezondur ekranlarda yer alıyor. Müge Anlı ve ekibi geçtiğimiz sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

Müge Anlı yeni bölümleri ile 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren izleyicisinin karşısına çıkacak. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV'de ekrana gelecek.

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GEÇTİĞİMİZ SEZON ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi geçtiğimiz sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı.

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Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim edildi.

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