Müge Anlı ne zaman başlıyor? Sosyal medyadan duyurdu! İşte Müge Anlı yeni bölüm tarihi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert de dahil olmak üzere birçok kanalda dizi ve programa ara verildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 'Türkiye Tek Yürek' yayınından sonraki gün yani perşembe günü başlaması bekleniyordu. Ancak Müge Anlı, yeni bölümün ertelendiğini duyurdu.

MÜGE ANLI'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müge Anlı, programın pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu. Instagram üzerinden yazılı açıklama yapan Müge Anlı şu ifadelere yer verdi:

"Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlayacak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran karşısında işimizin başındayız. 20 Şubat Pazartesi saat 10.00'da buluşmak üzere."





