Müge Anlı'nın canlı yayındaki sözler olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç olaylar ele alınmaya devam ediyor. Adana'da yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Esen, eşinden ayrıldıktan sonra ikinci baharını yaşamak isteyerek lise arkadaşıyla bir ilişkiye başladı.

16 GÜNLÜK EŞİ EVİNİ BOŞALTIP GİTTİ

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tekrar eşiyle barışan Esen, Aralık ayından tekrar ayrılarak solist sevgilisiyle bir araya geldi. Neslihan ile evlenen Esen, 16 günlük evliliğin ardından evini boşaltılmış ve eşyaları alınmış halde buldu.

"SEN ALMAZSAN KARINA ÜST KAT KOMŞUSU ALIR"

2 hafta evli kaldığı eşine tüm ihtiyaçlarını aldığını belirten Esen'e seyirciler gülmeye başladı.

Müge Anlı ise "Hanımlar gülüyor ama ben de tutamıyorum kendimi. Ben gerçekten sizleri anlayamıyorum. Bunları bir kadın olarak söylüyorum. Benim eşim çalışmasa tabii ki ben alacağım, kim alacak başka? Sen almazsan karına o zaman üst kat komşusu alır. Eşinin ihtiyaçlarını karşılayacaksın" dedi.

