Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sunucu Müge Anlı programdaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı zaman zaman özel hayatıyla da konuşuluyor. Anlı, şimdi de görümcesiyle ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir Instagram sayfası 'Müge Anlı eşi ve görümcesi' notuyla fotoğraf karesi paylaştı. Müge Anlı'nın görümcesi ile yan yana pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Müge Anlı'nın görümcesi ile pozunu gören herkes aynı şeyi söyledi. O fotoğraf karesine; 'Görümcen çok güzelmiş', 'Görümceye maşallah', 'Görümcesi nasıl güzel' gibi yorumlar yapıldı.







