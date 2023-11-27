MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi

Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı şeyi söyledi

27.11.2023 16:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır televizyonun en çok izlenen programlarından birine imza atan Müge Anlı zaman zaman özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçtiğimiz sene İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı şimdi de görümcesiyle ortaya çıkan fotoğrafıyla gündem oldu. Müge Anlı'nın görümcesi ile pozu adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sunucu Müge Anlı programdaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı zaman zaman özel hayatıyla da konuşuluyor. Anlı, şimdi de görümcesiyle ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müge Anlı 1

Bir Instagram sayfası 'Müge Anlı eşi ve görümcesi' notuyla fotoğraf karesi paylaştı. Müge Anlı'nın görümcesi ile yan yana pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Müge Anlı görümcesi

Müge Anlı'nın görümcesi ile pozunu gören herkes aynı şeyi söyledi. O fotoğraf karesine; 'Görümcen çok güzelmiş', 'Görümceye maşallah', 'Görümcesi nasıl güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Müge Anlı 2

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesiyle paylaşım yaptı! Görenler 'Güzellik genetik' dedi Annesiyle paylaşım yaptı! Görenler 'Güzellik genetik' dedi
'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı 'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı
Hakimi öldürdüğü gerekçesiyle ceza almıştı! "Mezarı açılsın" talebiHakimi öldürdüğü gerekçesiyle ceza almıştı! "Mezarı açılsın" talebi
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Beklenen açıklama geldi: Asgari ücrette tarih belli oldu

Beklenen açıklama geldi: Asgari ücrette tarih belli oldu

KKM açıklaması! Yılmaz duyurdu: 'Toplumsal kredi notu' devreye...

KKM açıklaması! Yılmaz duyurdu: 'Toplumsal kredi notu' devreye...

Yavru bir kedi 7 milyon insanın hayatını tehlikeye soktu! Yetkililer teyakkuzda: Daha önce böyle bir alarma geçmemiştik...

Yavru bir kedi 7 milyon insanın hayatını tehlikeye soktu! Yetkililer teyakkuzda: Daha önce böyle bir alarma geçmemiştik...

Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...

Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...

Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Fenerbahçe'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.