MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı’nın kızı Lidya yarışma programında ortaya çıktı! Annesine olan benzerliği dikkat çekti

Müge Anlı’nın kızı Lidya yarışma programında ortaya çıktı! Annesine olan benzerliği dikkat çekti

06.09.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün gündüz kuşağı programı ile izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ekranların sevilen isimlerinden biri. Başarılı kariyeri ve özel hayati ile ilgi odağı olan Anlı’nın kızı Lidya’nın bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Ünlü sunucunun kızını görenler benzerlikleri karşısına çok şaşırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı gündem oldu. Ünlü ismin kızı Lidya’nın bir yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

2002 doğumlu Lidya Müge Akdağ isimli bir kızı bulunan Müge Anlı yıllardır kızını sır gibi saklıyordu.

müge anlının kızı ortaya çıktı

Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Lidya, okul arkadaşlarıyla birlikte Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldı.

müge anlının kızı

Müge Anlı’nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya annesi gibi koyu Fenerbahçeli.

mss

Anlı ve Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandı. Lidya Akdağ'ı görenler "Annesinin kopyası", "Annesinin gençlik hali", "Estetik harikası diyelim" yorumlarında bulundu.

müge anlının kızını görenler çok şaşırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşini görenler çok şaşırdı! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktıEski eşini görenler çok şaşırdı! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktı
Üzen haber! Eski eşi ve kızı hastanelik olduÜzen haber! Eski eşi ve kızı hastanelik oldu
Bir döneme damga vurmuştu, gören artık tanıyamıyor! Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son hali ile görenleri şaşırttıBir döneme damga vurmuştu, gören artık tanıyamıyor! Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son hali ile görenleri şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı müge anlı kızı yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.