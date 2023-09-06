Müge Anlı’nın kızı Lidya yarışma programında ortaya çıktı! Annesine olan benzerliği dikkat çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı gündem oldu. Ünlü ismin kızı Lidya’nın bir yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

2002 doğumlu Lidya Müge Akdağ isimli bir kızı bulunan Müge Anlı yıllardır kızını sır gibi saklıyordu.

Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Lidya, okul arkadaşlarıyla birlikte Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldı.

Müge Anlı’nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya annesi gibi koyu Fenerbahçeli.

Anlı ve Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandı. Lidya Akdağ'ı görenler "Annesinin kopyası", "Annesinin gençlik hali", "Estetik harikası diyelim" yorumlarında bulundu.



