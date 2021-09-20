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Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ’ı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' diyor

20.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı sunucu Müge Anlı, ATV ekranlarında bu sezonda fırtına gibi esiyor. Özel hayatını sır gibi saklayan Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge Akdağ şimdi kocaman oldu. İşte Müge Anlı’nın boyuna gelen kızı…

Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ’ı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' diyor

ATV ekranlarında Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, gündemden düşmüyor. Programında çözdüğü olaylardan, yıllardır kayıp olan kişileri bulmasına kadar Anlı, Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatını sır gibi saklayan Anlı’nın boyunda kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kızı Lidya Müge Anlı’yı görenler “güzelliğini annesinden almış” demeden edemiyor.

MÜGE ANLI KIZINA NEDEN KENDİ ADINI VERDİ?

Müge Anlı’nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ şimdilerde 19 yaşına girdi. Güzelliğini annesinden alan Lidya Müge Akdağ, kameralardan hep uzak büyütüldü. Müge Anlı eşi Burhan Akdağ’dan kızı 6 yaşındayken boşandı. Mahkeme sonrası Lidya Müge Akdağ'ın annesi Müge Anlı'da kalmasına karar verildi.

Müge Anlı kızına da kendi adı olan Müge'yi vermiştir. Müge, güvenilir ve sabırlı kişilik sahibi olması gereken insanlara da verilmektedir. Beğenilen ve ilgi gören, ay gibi güzel, inci çiçeği ve çiçekli süs bitkisi olarak dört farklı anlamı da içerisinde bulunduran isim günümüzde çok fazla tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır.

MÜGE ANLI’NIN KIZI BOYUNA GELDİ

Kameralardan uzak büyüyen Lidya Müge Akdağ, şimdilerde 19 yaşına girdi. Müge Anlı’nın boyuna gelen kızının son hali epey merak ediliyordu. Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

İşte Lidya Müge Akdağ’ın son hali…

Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Akdağ’ı görenler 'Güzelliğini annesinden almış' diyor

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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Müge Anlı
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