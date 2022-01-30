Müge Anlı'nın sözlerine İrem Derici'den yanıt! "Müge ablamı kızdıramam"

Sunucu Müge Anlı paylaşım yaparken filtreyi abartanlara dair konuştu. Yakın zamanda Instagram'a katılan ve zaman zaman da paylaşım yaparak beğeni rekoru kıran Müge Anlı açıklamasında "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler" dedi.

Müge Anlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Bak çok önemli bir şey yaptılar ve çok tehlikeli bir şey yaptılar. Çünkü, şimdi insan neden filtre kullanır fotoğraf çekerken? Aynaya baktığında kendini beğenmediği için. Sen kendini beğenmiyorsun. Aynaya baktığın şu surat, filtreyle şu surata geliyorsun. Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık bak ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır. Çünkü insan kendini beğenmeli."

Instagram’da bir magazin hesabı, takipçilerine "Müge Anlı’nın bu açıklaması ve paylaşımlarda filtre kullanımı hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici’den yorum gecikmedi.

"DAYANAMIYORUM" DEDİ

Derici önce “Ne yapayım, dayanamıyorum” yorumuna yazdı, daha sonra “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam” açıklamasını yaptı.

Lerzan Mutlu ise komşusu Derici'ye "Sen yine sana benziyorsun, diğerleri Human Ken Doll" yanıtını verdi.

Müge Anlı'nın bu sözleri uzun yıllardır arasının gergin olduğu Seda Sayan'a söyleyip söylemediği de merak edildi.



