Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından birine imza atan Müge Anlı'nın atv'de ekrana gelen kendi yayınında söyledikleri yine gündem olmayı başardı. Bu sefer hedef ise konukları değil, sağlık emekçileriydi.

'SONRA DİYORLAR Kİ DOKTORA İYİ DAVRANIN'

MedyaRadar'da yer alan habere göre, migren ağrısı çektiği için salgın nedeniyle hastaneye girmek istemeyip arabada iğne olmak istediğini anlatan Anlı, doktorun bu isteğini kabul etmediğini söyledi. Bu duruma sitem eden Anlı, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın. Anlatamıyorsun derdini, inşallah bir gün sen de aynı tavırla karşılaşırsın da anlarsın" diyerek konuşmasına devam etti.

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı’ya ağır eleştiriler yöneltildi.

Binlerce sosyal medya kullanıcısının ‘mügeanlıözürdile’ hashtagi ile attığı tweetler sonrası konu trend topic listesinde bir numaraya kadar da yükseldi.

İşte o anlar ve gelen tepkiler:





