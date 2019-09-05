Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdik

Ayşe hanımı kızı Fadime Altundaş kaybolan annesinin bulunması için başvurduğu Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamalar ise programa damga vurdu. Fadime Altundaş "En son evden çıkarken feracesiyle çıkıyor başında pembe bir tülbent var. Altında pijaması var ve benim evin anahtarını birde telefonunu almış yanına. Ben anneme ulaşamayınca Mehmet'i aradım annemin teyzesinin oğlu tek görüştüğü kişi oydu ve 4 senelik bir birliktelikleri varmış.

-Ben annemi gördün mü dediğimde ilk başta hayır görmedim dedi. Daha sonra gördüm senin Esentepe'deki evine bıraktım biz başka hiç bir yere gitmedik dedi. Ondan sonra ben biraz daha üstüne gittim. Sonra panik bir şekilde ben sabah erken saatte aldım Eyüp Sultan Pirinççi ormanlık alanına kahvaltıya gittik daha sonra tekrar senin evine Sultangazi'ye bıraktım dedi. Daha sonra tekrar bana telefon açtı ve ben anneni aldım babanın evinin oraya bıraktım ve başka hiç bir şey bilmiyorum beni aramayın intihar edeceğim kendimi asacağım gibi konuşmalar yaptı bize" açıklamalarını yaptı.

Fadime Altındaş kaybolan annesi Ayşe Altundaş'a ne olduğunu araştırmaya başlayınca, yaklaşık bir yıl önce Mehmet beyin annesini darp ettiğini öğreniyor. Fadime hanım "Bundan bir sene önce Yılmaz isminde bir bey ile birlikteliğinin olduğunu düşündüğü için annemi darp etmiş o zamanda ölümle tehdit etmiş kendisi annemi.

-31 bin TL kadar para vermiş annem ona oda ben arabamı satarım yinede sizi mağdur etmem gibi bir konuşma yapmış. Ama ben aradığımda bu konuya değindiğimde bende 31 bin TL parası yoktu nerden çıkardınız. Annen zaten o parayı benden almıştı. Bende 11 bin TL parası var ben ölürsem bu parayı oğlum size verecek gibi bir konuşma yaptı bana"