Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdik

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı programında 18 Temmuz'da kaybolan Ayşe Altundaş arama çalışmaları başladı. Canlı yayına katılan Ayşe Altundaş'ın yasak aşkı Mehmet bey "Ayşe ile ormanlık alanda ilişkiye girdik" itirafı Müge Anlı dahil ekran başındaki herkesi şoke etti. Mehmet beyin canlı yayında çelişkili ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Ayşe Altundaş'a ne oldu? Ayşe Altundaş yasak aşk kurbanı mı?
İşte canlı yayında herkesi şoke eden olay ile ortaya çıkan bilinmeyen gerçekler...
Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş 18 Temmuz sabahı çok erken saatlerde evden çıktı. Kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşayan Ayşe Altundaş'tan o günden sonra haber alınamadı.
Ayşe hanımı kızı Fadime Altundaş kaybolan annesinin bulunması için başvurduğu Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamalar ise programa damga vurdu. Fadime Altundaş "En son evden çıkarken feracesiyle çıkıyor başında pembe bir tülbent var. Altında pijaması var ve benim evin anahtarını birde telefonunu almış yanına. Ben anneme ulaşamayınca Mehmet'i aradım annemin teyzesinin oğlu tek görüştüğü kişi oydu ve 4 senelik bir birliktelikleri varmış.
-Ben annemi gördün mü dediğimde ilk başta hayır görmedim dedi. Daha sonra gördüm senin Esentepe'deki evine bıraktım biz başka hiç bir yere gitmedik dedi. Ondan sonra ben biraz daha üstüne gittim. Sonra panik bir şekilde ben sabah erken saatte aldım Eyüp Sultan Pirinççi ormanlık alanına kahvaltıya gittik daha sonra tekrar senin evine Sultangazi'ye bıraktım dedi. Daha sonra tekrar bana telefon açtı ve ben anneni aldım babanın evinin oraya bıraktım ve başka hiç bir şey bilmiyorum beni aramayın intihar edeceğim kendimi asacağım gibi konuşmalar yaptı bize" açıklamalarını yaptı.
Fadime Altındaş kaybolan annesi Ayşe Altundaş'a ne olduğunu araştırmaya başlayınca, yaklaşık bir yıl önce Mehmet beyin annesini darp ettiğini öğreniyor. Fadime hanım "Bundan bir sene önce Yılmaz isminde bir bey ile birlikteliğinin olduğunu düşündüğü için annemi darp etmiş o zamanda ölümle tehdit etmiş kendisi annemi.
-31 bin TL kadar para vermiş annem ona oda ben arabamı satarım yinede sizi mağdur etmem gibi bir konuşma yapmış. Ama ben aradığımda bu konuya değindiğimde bende 31 bin TL parası yoktu nerden çıkardınız. Annen zaten o parayı benden almıştı. Bende 11 bin TL parası var ben ölürsem bu parayı oğlum size verecek gibi bir konuşma yaptı bana"
CANLI YAYINDA AŞK İTİRAFI
Canlı yayında annesinin 5 sen önce Mehmet bey ile bir ilişkisi olduğunu söyleyen Fadime altundaş "Mehmet beyle 5 sene önce bir ilişkisi olmuş bende 1,5 sene önce öğrendim. Mehmet beyde evli ve 5 çocuğu var. Ama şuan ayrı olduklarını söylemişlerdi bana. Ama annem uzak bir yere gittiği zaman Mehmet beyden yardım alıyordu" açıklamaları ile yaşanan yasak aşkı gündeme getirdi.
Annesinin kardeşinin nikahından 2 gün önce kaybolduğunu açıklayan Fadime Altundaş biz annemsiz nikah yapmak zorunda kaldık dedi. Bütün bu açıklamalardan sonra ise gözler Ayşe Altundaş'ın yasak aşk yaşadığı Mehmet beye çevrildi.
"ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"
18 Temmuz günü Ayşe hanımı en son gören kişi Mehmet bey ise bütün bu iddialardan sonra en büyük şüpheleri oldu. Mehmet bey canlı yayına bağlanarak "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5:30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. 6:30-7:00 gibi onu bırakıyordum oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım bana işe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor dedi.
-Bende aldım onu ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik orada oturduk. Saat 7:30 gibi evinin önüne bıraktım onu. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" açıklamaları canlı yayındaki herkesi şoke etti.
Mehmet bey canlı yayında Ayşe Altundaş'ı çok sevdiğini ve zarar vermeyeceğini açıklarken diğer yandan ise başka erkeklerle para karşılığında birlikte olduğunu, son bir senedir kendisi ile de para karşılığı birlikte olduğunu söylemesi kafaları karıştırdı. Canlı yayında Mehmet beyin çelişkili ifadeleri ile bütün şüpheleri üzerine çekti.
Bütün bu açıklamalar sonrası ekran başındaki herkes şok olurken ilerleyen günlerde yapılan açıklamaların ne kadar doğru olduğu ortaya çıkması bekleniyor.
Ayşe Altundaş'ı arama çalışmaları ise Müge Anlı canlı yayında devam edecek...