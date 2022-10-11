Müge Anlı yayınında Demet Akalın'ı çıldırtan olay! Beddualar etti

Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istemişti.

Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti.

"KAFASINI DUVARA VURA VURA..."

Meryem'i ve annesini gören görgü tanıkları ise peş peşe bağlanarak, "Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm" dedi. Yayına bağlanan başka gizli tanık konuştu, "Büyüğe çok öfkeliydi. Küçüğü kucağına alıyordu büyüğü ceketinden sürükleye sürükleyerek götürüyordu. Çok kez büyüğe şiddet uygularken gördük." ifadelerini Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı geldi! Recep'in ailesi olay günü yaşananları anlattı.

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu. Melisa, Meryem'i babasına benzediği için dövdüğünü söylerdi." dedi. Recep'in annesi de olay günü Melisa'nın kızı Meryem'i dövdüğünü, oğlu karışmak istediğinde de, "Benim çocuğum, sen karışma" diyerek kızardı" dedi.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Nigar ve Mehmet Aldemir'in itiraf niteliğindeki açıklamalarının ardından emniyet harekete geçti. Melisa'nın sevgilisi Recep Aldemir, annesi ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra aile adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklanmasına karar verdiği Recep Aldemir, mahkemeye sevk edildi, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meryem'in annesi Melisa için ise Almanya'da yakalama kararı çıkarılacak. İnterpol devreye girecek, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Melisa Ünal'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.

DEMET AKALIN İSYAN ETTİ!

Yayını izlediği anları Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın, o anları 'Allah belanızı versin! Köpekler sizi' diyerek paylaştı. Videoda öfkesi belli olan Demet Akalın, söz konusu anneye beddualar etti.



