Müge Anlı'yla program yapmıştı! Ünlü sunucu Şenay Düdek'in merak edilen son hali!

2008 yılından beri ATV ekranlarından evlerimize Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla konuk olan Müge Anlı, uzun yıllardır bulduğu kayıplar ve çözdüğü cinayetlerle ekranların vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sadece Tatlı Sert'le değil, daha önce de birçok televizyon programıyla karşımıza çıkmıştı.

Sunuculuk kariyerine magazin programlarıyla başlayan Anlı, Top Secret, Mektubunuz Var, Güven Bana programlarıyla da seyirciyle buluşmuştu. Dobra Dobra da Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği yapımlardan bir tanesiydi. 2006 senesinde başlayan program 2008'de sona ermişti. Ünlü sunucu Dobra Dobra'da tek değildi, Anlı'ya Şenay Düdek eşlik etmişti.

ORTALIKTA GÖZÜKMEDİ!

Müge Anlı'yla birlikte programda yorumlarıyla yer alan Şenay Düdek, Dobra Dobra'nın ardından uzunca bir süre ekranlarda görünmedi. Bu süreçte ünlü televizyoncu Düdek ve Müge Anlı arasında küslük yaşandığı iddia edilse de Tatlı Sert programına çiçek göndererek bu dedikoduları çürütmüştü.

SON HALİ MERAK EDİLDİ!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Düdek, zaman zaman röportajlarda ortaya çıksa da pek fazla fotoğraf paylaşmıyor. 1959 doğumlu olan ünlü televizyoncunun da son hali merak edildi. İşte Beyaz ve kısa saçlarını kullanmaya devam eden Şenay Düdek'in yıllara meydan okuduğu son hali...

ŞENAY DÜDEK KİMDİR?

İzmir Eşrefpaşa’da doğdu. İlkokulu Eşrefpaşa Kocatepe ilkokulunda, ortaokulu Eşrefpaşa Ortaokulunda, liseyi ise İzmir Kız Lisesi’nde okudu. İzmir Kız Lisesi’nde okuduğu yıllarda okul gazetesini çıkardı. Liseye devam ettiği sırada Demokrat İzmir gazetesinde spor yazıları yazdı, sayfa düzenlemesi yaptı. Yakındoğu İletişim Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nda, öğrenimini sürdürdü.

Profesyonel olarak Ticaret Gazetesi ve ardından Ekspres Gazetesi’nde muhabirlik yaptı.1980'de bu gazeteye yazı işleri müdürü yapıldı. Hürriyet gazetesi bünyesinde, Haftasonu Gazetesi ve Kebelek’in İzmir temsilciliğini yaptı. 1981’de Erol Simavi’nin davetiyle İstanbul’a gitti.10 sene Posta Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Merhaba ve Süper Gazete’de, yayın yönetmenliği yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) onur ödüllerine sahip olan Düdek; 2007 yılında İzmir’e döndü, Hürriyet’in Ege Bölgesel Ekinde yazmaya başladı.

Yaşanmış Şehir Hikâyeleri, Yüreğim Hâlâ Biten Aşkımıza Ağlıyor, Gölge Hayatlar ve İki Sevda Arasında adlı kitapları yayınladı.