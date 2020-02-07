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Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek hareketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise bir önceki yargılamada hükmün "Cinsel taciz" suçundan
kurulmadığını belirterek sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Caner Erdeniz - Müge Boz

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Caner Erdeniz'in avukatı ise son sözünde "Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Hakim duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayarak sanık basketbolcu Caner Erdeniz'i "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Erdeniz'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Eylül 2016 tarihinde müşteki Deniz B. ve arkadaşlarının Bebek Arnavutköy caddesi üzerinde bulunan bir barda eğlendikleri kaydediliyordu. İddianamede, olay anında sanık Caner Erdeniz'in müşteki Deniz B.'yi arkasından sarılarak kendine doğru çektiği, boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı bunun üzerine müşteki Deniz B.'nin sanık Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdığı anlatılıyordu.

İddianamede, tanık beyanlarının da olayı doğruladığı belirtiliyordu. İddianameye göre sanık Caner Erdeniz'e "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i "cinsel taciz" suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulunmuştu. İstinafı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Boz, caner erdeniz, hapis, cinsel taciz,

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