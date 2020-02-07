Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek hareketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise bir önceki yargılamada hükmün "Cinsel taciz" suçundan

kurulmadığını belirterek sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.