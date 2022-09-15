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Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Bodrum sahil güvenlik göçmen

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