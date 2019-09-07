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Muğla Marmaris'te ilginç olay! Herkesin ortasında aradı, kendini böyle savundu

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GÜNDEM  | 07.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir Rus turist, güpegündüz yüzlerce turistin denize girip güneşlendiği plajda detektörle define aradı. Tepkiler üzerine zabıtanın müdahale ettiği Rus genç, “Temizlik yapıyorum” diyerek kendini savundu.

Yazın son günlerinin yaşandığı Marmaris’te yüzlerce yerli ve yabancı turistin denize girip güneşlendiği halk plajında ilginç bir olay yaşandı. Halk plajını dolduran kalabalığa aldırış etmeyen ve kulağındaki kulaklıkla müzik dinleyen Rus turist, metal detektörüyle arama yaptı.

'PLAJI TEMİZLİYORDUM'

Plaj sakinleri, tatilcilerin düşürmüş olabilecekleri ziynet eşyalarını bulmaya çalışan Rus genci, zabıtaya “Toz çıkartıyor, detektörle aramaya yapıyor” diyerek şikayetçi oldu. Plaja gelen zabıta, turisti uyararak, durumu polise bildirdi. Rus vatandaşı olduğu öğrenilen turist ise, “Plajı metal detektörü ile temizliyordum” diyerek, kendini savundu.

Cebinden çıkardığı şişe kapaklarını ve açacakları gösteren Rus genç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
marmaris plaj define avı

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