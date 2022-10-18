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Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

18.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlılara ait 2 motor yat, bot ve lüks araca el konuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Bodrum'un yanı sıra İstanbul, Balıkesir ve İzmir'de belirlenen 21 adrese 105 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçtan kazanıldığı değerlendirilen 57 bin avro, 13 bin dolar, 19 bin lira, ruhsatsız tabanca, dürbün, telsiz ve bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, 2 motor yat, bot ve lüks araca el koydu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Bodrum göçmen kaçakçılığı operasyon

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