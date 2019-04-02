Muğla’nın cennet köşelerinden Dalyan’ı etrafındaki güzelliklerle birlikte keşfedin!

Canım ülkemin gizli kalmış yerlerinden Muğla’nın en güzel yeridir Dalyan. Dalyan görülecek yerler bakımından zengin fakat huzurlu bir yerdir. Yıllardır her yıl bir iki kez huzur ve keyifle ziyaret ettiğim Dalyan bölgenin saklı kalmış cennetlerinden birisidir. Muğla'nın Ortaca ilçesine 8 kilometre uzaklığında, Dalaman Havalimanından araç kiralamak için yolcu360 seçeneklerine bir göz atın derim. Dalyan, Köyceğiz gölüyle Akdeniz'i birleştiren kanal üzerinde olan nefis bir yerdir. Yakın komşusu Fethiye ve Marmaris arasında kalmış Göcek, Dalaman gibi her zaman tercih edilen destinasyonlardan birisi olmuştur. Benim cennet ülkemde favori olan birkaç yerlerden birisidir. Dalyan gezilecek yerler dediğimizde ilk akla gelen tabi ki kanalın karşısında yer alan Kral mezarlarıdır. Günün her saati dolu olan Kaunas çay bahçesinde yerinizi alın ve bu muhteşem manzaranın keyfini çıkarın derim. Dalyan'da görülecek yerlerden birisi de Kaunos antik kentidir. Bir diğer adı "Kbid" olan antik kent bölgenin bilinen tarihi alanlarından birisidir. Antik çağda ticari anlamda önemli bir liman kenti olan Kaunos'u müze kartı ile ücretsiz ya da 10 Tl ücret ödeyerek ziyaret edebilirsiniz.

Antik kente Dalyan'da sandallarla karşı kıyıya geçip yürüyerek ulaşabilirsiniz. Antik kenti gördükten sonra sessiz sakin bir yer olan Çandır köyünü ziyaret edebilirsiniz. Çandır ya da Köyceğiz üzerinden ülkemde en beğendiğim yerlerden birisi olan Ekincik koyunu görebilirsiniz. Dalyan'a gelenlerin olmazsa olmazı Ekincik mutlaka listenizde olmalı. Bu koydan sonra yer alan Semizce koyu sessiz ve sakin konumuyla önerebileceğim yerlerden birisidir. Buraya sadece tekneyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Muğla'nın ve ülkemizin en güzel denizlerinden birisi olan ve muhteşem manzarasıyla insanı büyüleyen İztuzu plajı görülmelidir. Plaj Dalyan merkezden 11 kilometre uzaklığında olan İztuzu'na aracınızla ya da her 15 dakika da bir kalkan toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayabilirsiniz. 7 kilometrelik uzun plajıyla nefis bir yerdir. Burası aynı zamanda carettaların üreme merkezi olarak dünyanın sayılı yerlerinden biri olarak bilinmektedir. İztuzu’nun harika denizinde keyifli vakit geçirebilir ya da hemen yanında yer alan caretta caretta rehabilitasyon merkezinden bu güzel canlıları ziyaret edebilirsiniz. Benden size bir öneri İztuzu'na gelmeden Gökbel köyünden sonra patika yoldan geçerek Radar tepesi olarak adlandırılan mevkiye gelerek İztuzu'nun muhteşem kuşbakışı manzarasına şahit olabilirsiniz. Benim burada en sevdiğim manzaralardan birisidir.

Buradan Kargıcak koyuna geçebilir burada eşsiz manzara da keyifli anlar geçirebilirsiniz. Eğer zamanınız biraz fazlaysa Dalyan'da önereceğim yerlerden birisi Bakardi koyudur. Kargıcak koyundan önce yer alan Bakardi koyu sessiz ve sakinliğiyle sizi cezbedecek yerlerden birisi olabilir. Muğla yolu üzerinde Toparlar mevkinde yer alan Toparlar şelalesi görülecek ve keyifle zaman geçirilecek yerlerden birisidir. Patika ve zor bir yolu olmasına rağmen nefis bir yerdir. Biraz heyecan ve huzur isterseniz listenize ekleyin. Yine Muğla yolu üzerinde yer alan Beyobası'ndan giriş yapacağınız Yuvarlak çay önereceğim keyifli yerlerden birisidir. Özellikle yaz aylarında serin bir yer olması ve mesire alanıyla çokça ziyaretçinin uğrak noktasıdır. Dalyan'a yakın bir yerlere kaçmak isterseniz Sarıgerme, Sarsala koyu, Köyceğiz size alternatif rotalar oluşturabilir. Dalyan tekne turu yapmanızı mutlaka öneririm. Muhteşem bir deneyim yaşayabilir ve harika zaman geçirebilirsiniz. Dalyan kanalı, koylar ve Sultaniye kaplıcalarını gezebilir gece ise moonlight turuna katılabilirsiniz. Yıllardır tanıdığım ve muhteşem bölge bilgisi, efendiliği ve misafirperverliğiyle Hakan Kaptan her zaman önerimdir. Denizhan 1 tekne (Hakan Karabeşler, iletişim: 0544 214 48 00) ile sizi unutulmaz anlar yaşatabilir. Dalyan'da denize girilecek yerler o kadar çok ki saymakla bitiremem. Benim favorilerim, Ekincik koyu, Bakardi koyu, İztuzu ve Bakardi koyudur. Burada huzuru bulup keyifli mistik bir tatil yapabilirsiniz. Dalyan'a karayolu ile ulaşım için Ortaca ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Kiralık araç ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Havayoluyla da ulaşım çok rahat ve kolaylıkla sağlanabilir, Dalaman havalimanını kullanarak kiralık araç ile Ortaca'ya ulaşabilirsiniz.