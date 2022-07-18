Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tercih listesi oluşturacak adaylar tarafından dikkatle araştırılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından adaylar 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekleri sınav tercihlerine odaklandı. ÖSYM'nin sitesi üzerinden gerçekleştirilecek sınav tercihleri için adaylar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili bilgi arayışına girdi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ile ilgili liste arayışına girdi. Hedefinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bulunanlar ise üniversiteye ait taban puanlarını öğrenmek istiyor. Ancak 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün taban puanı ve kontenjan bilgilerinin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ile ilgili bilgi edinmek isteyenler ise geçmiş yıllara ait listeleri inceliyor. İşte ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:



