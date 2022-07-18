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  4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2022 yılına ait yayınlanan listeye göre adayların tercih sıralamasındaki yerini alacak. 18 Temmuz tarihinde açıklanan YKS 2022 sonuçları sonrasında araştırmalarını hızlandıran adaylar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını incelemeye başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması için arayışa giren adaylar için detaylı liste...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tercih listesi oluşturacak adaylar tarafından dikkatle araştırılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından adaylar 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekleri sınav tercihlerine odaklandı. ÖSYM'nin sitesi üzerinden gerçekleştirilecek sınav tercihleri için adaylar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili bilgi arayışına girdi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ile ilgili liste arayışına girdi. Hedefinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bulunanlar ise üniversiteye ait taban puanlarını öğrenmek istiyor. Ancak 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün taban puanı ve kontenjan bilgilerinin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ile ilgili bilgi edinmek isteyenler ise geçmiş yıllara ait listeleri inceliyor. İşte ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:

mugla

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 14957 443.28956
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 16027 441.07281
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 29480 418.45704
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 13709 395.59113
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 53682 387.93431
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2021 50 + 2 16355 386.15615
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 10321 373.94753
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 67120 373.54675
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2021 70 + 2 21994 367.18945
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 76837 363.91802
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 22348 353.67991
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 24827 350.57566
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 96173 346.40504
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 99253 343.82016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 104094 339.78215
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık) DİL 2021 50 + 2 33939 329.66176
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 95929 322.19091
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 68480 318.63701
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 69375 318.1806
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 105592 317.76088
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm Rehberliği(4 Yıllık) DİL 2021 30 + 1 39134 313.59879
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 127724 308.61914
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 180 + 5 148646 308.48273
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 155822 304.36234
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Dijital Oyun Tasarımı(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 162168 300.71928
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 163833 299.8412
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 48 + 2 172690 295.17529
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 179578 291.74833
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 224503 279.23193
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 207847 278.86207
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 193962 277.90003
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 225204 271.84095
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 235804 267.78447
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 241139 265.90505
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Havacılık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 293815 264.54795
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 45 + 2 256075 260.87306
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 270178 256.3996
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İslami İlimler(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 314276 255.32683
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 333836 252.2981
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 337917 251.69189
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 12 + 1 286440 251.59374
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sosyal Hizmet(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 402610 246.8489
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 434303 242.51246
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 327560 240.73603
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 452643 240.12613
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 25 + 1 335392 238.85483
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 30 + 1 463184 238.79227
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 482471 236.37997
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 25 + 1 347117 236.0748
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 493563 235.02632
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 461957 234.9235
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 357628 233.49534
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 526478 230.6804
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 528885 230.32202
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tarih(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 505886 228.89573
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 526124 225.3932
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 559147 224.63104
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İslami İlimler(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 549933 218.64483
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Ekonomi ve Finans(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Gümrük İşletme(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 90 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 90 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Maden Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İşletme(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 347476 302.13164
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 495558 279.90032
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 566770 271.5261
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 588871 269.11432
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yat Kaptanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 621580 265.70859
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 658224 262.07706
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Optisyenlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 658703 262.02814
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Eczane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 664334 261.48683
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 703155 257.86184
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 715752 256.72889
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 716975 256.61983
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 717690 256.55624
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 725747 255.84269
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 735459 255.00479
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 744953 254.17237
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 747090 253.98992
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 754542 253.33248
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Gemi İnşaatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 782589 250.94954
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 810538 248.57733
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sosyal Hizmetler(2 Yıllık) TYT 2021 - 823053 247.53941
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 826153 247.27985
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 858894 244.51821
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık) TYT 2021 - 877827 242.9061
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 894258 241.49239
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 936817 237.82445
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 938351 237.69165
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 939454 237.59677
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 950297 236.68317
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 950428 236.67203
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol(2 Yıllık) TYT 2021 - 959676 235.88932
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 977909 234.33861
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Aşçılık(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 978560 234.28596
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 978820 234.26324
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tapu ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 989879 233.34869
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1021943 230.73584
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Marina ve Yat İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1041771 229.16336
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1068163 227.11662
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1072418 226.79045
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1074302 226.64828
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1077984 226.36235
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2021 - 1080227 226.19178
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Kimya Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1114384 223.63828
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1120266 223.20476
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Lojistik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1132135 222.32014
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 1139919 221.74915
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Mimari Restorasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1162329 220.0798
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1165915 219.81332
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1167510 219.69507
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1167891 219.66815
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1175968 219.05615
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1182484 218.57272
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1205747 216.82191
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1250476 213.55755
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bitki Koruma(2 Yıllık) TYT 2021 - 1252691 213.40316
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1253557 213.34108
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1255444 213.2042
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1267725 212.32469
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1269189 212.22031
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1271756 212.03244
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1277120 211.65432
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2021 - 1317108 208.9238
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1352445 206.57646
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1360873 206.02929
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1378293 204.89064
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık) TYT 2021 - 1382426 204.61534
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1383390 204.55529
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1389830 204.13761
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1410024 202.80952
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1411976 202.68448
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1424914 201.84686
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1425035 201.83813
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1441897 200.74419
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Dış Ticaret(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1449341 200.2526
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1466385 199.15273
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yerel Yönetimler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1477086 198.43771
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1480730 198.19506
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1505242 196.51135
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1521645 195.3143
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1535942 194.21897
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1537121 194.12487
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1538325 194.02977
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1542855 193.66973
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm Animasyonu(2 Yıllık) TYT 2021 - 1551866 192.90974
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Arıcılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1563054 191.91332
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1563947 191.8344
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1583576 189.77353
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1583681 189.76073
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608212 185.52657
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bahçe Tarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617256 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626678 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1600069 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1614785 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Geleneksel El Sanatları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1615127 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1543711 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Kozmetik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625465 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626479 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1607162 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Organik Tarım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617429 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624378 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626419 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Seracılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613364 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm Animasyonu(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624418 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625533 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608477 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1627316 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1608901 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 588270 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Yerel Yönetimler(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625413 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İkram Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621303 -


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