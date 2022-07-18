Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tercih listesi oluşturacak adaylar tarafından dikkatle araştırılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından adaylar 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekleri sınav tercihlerine odaklandı. ÖSYM'nin sitesi üzerinden gerçekleştirilecek sınav tercihleri için adaylar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili bilgi arayışına girdi.
Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ile ilgili liste arayışına girdi. Hedefinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bulunanlar ise üniversiteye ait taban puanlarını öğrenmek istiyor. Ancak 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün taban puanı ve kontenjan bilgilerinin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ile ilgili bilgi edinmek isteyenler ise geçmiş yıllara ait listeleri inceliyor. İşte ÖSYM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|140 + 4
|14957
|443.28956
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|16027
|441.07281
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|29480
|418.45704
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|13709
|395.59113
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|53682
|387.93431
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50 + 2
|16355
|386.15615
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|10321
|373.94753
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|67120
|373.54675
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|70 + 2
|21994
|367.18945
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|76837
|363.91802
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|22348
|353.67991
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|24827
|350.57566
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|96173
|346.40504
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|99253
|343.82016
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|104094
|339.78215
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50 + 2
|33939
|329.66176
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|95929
|322.19091
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|68480
|318.63701
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|69375
|318.1806
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|105592
|317.76088
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|30 + 1
|39134
|313.59879
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|127724
|308.61914
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|180 + 5
|148646
|308.48273
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|155822
|304.36234
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Dijital Oyun Tasarımı(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|162168
|300.71928
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|140 + 4
|163833
|299.8412
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48 + 2
|172690
|295.17529
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|179578
|291.74833
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|224503
|279.23193
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|207847
|278.86207
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|193962
|277.90003
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|225204
|271.84095
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|235804
|267.78447
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|241139
|265.90505
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|293815
|264.54795
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|45 + 2
|256075
|260.87306
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|270178
|256.3996
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İslami İlimler(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|314276
|255.32683
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|333836
|252.2981
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|337917
|251.69189
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12 + 1
|286440
|251.59374
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sosyal Hizmet(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|402610
|246.8489
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|434303
|242.51246
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|327560
|240.73603
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|452643
|240.12613
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25 + 1
|335392
|238.85483
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30 + 1
|463184
|238.79227
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|482471
|236.37997
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25 + 1
|347117
|236.0748
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|493563
|235.02632
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sanat Tarihi(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|461957
|234.9235
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İstatistik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|357628
|233.49534
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|526478
|230.6804
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|528885
|230.32202
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tarih(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|505886
|228.89573
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|526124
|225.3932
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|559147
|224.63104
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İslami İlimler(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|10
|549933
|218.64483
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Felsefe(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Gümrük İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|90
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Maden Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İktisat(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İşletme(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|347476
|302.13164
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|495558
|279.90032
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|566770
|271.5261
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|588871
|269.11432
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yat Kaptanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|621580
|265.70859
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|658224
|262.07706
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Optisyenlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|658703
|262.02814
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|664334
|261.48683
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|703155
|257.86184
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|715752
|256.72889
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|716975
|256.61983
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|717690
|256.55624
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|725747
|255.84269
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|735459
|255.00479
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|744953
|254.17237
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|747090
|253.98992
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|754542
|253.33248
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Gemi İnşaatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|782589
|250.94954
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|810538
|248.57733
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|823053
|247.53941
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|826153
|247.27985
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|858894
|244.51821
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|877827
|242.9061
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|894258
|241.49239
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|936817
|237.82445
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|938351
|237.69165
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|939454
|237.59677
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|950297
|236.68317
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|950428
|236.67203
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|959676
|235.88932
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|977909
|234.33861
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Aşçılık(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|978560
|234.28596
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|978820
|234.26324
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tapu ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|989879
|233.34869
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1021943
|230.73584
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Marina ve Yat İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1041771
|229.16336
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1068163
|227.11662
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1072418
|226.79045
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1074302
|226.64828
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1077984
|226.36235
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1080227
|226.19178
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1114384
|223.63828
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1120266
|223.20476
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Lojistik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1132135
|222.32014
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1139919
|221.74915
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Mimari Restorasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1162329
|220.0798
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1165915
|219.81332
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1167510
|219.69507
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1167891
|219.66815
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1175968
|219.05615
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1182484
|218.57272
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1205747
|216.82191
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1250476
|213.55755
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bitki Koruma(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1252691
|213.40316
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1253557
|213.34108
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1255444
|213.2042
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1267725
|212.32469
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1269189
|212.22031
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1271756
|212.03244
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1277120
|211.65432
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1317108
|208.9238
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1352445
|206.57646
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1360873
|206.02929
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1378293
|204.89064
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1382426
|204.61534
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1383390
|204.55529
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1389830
|204.13761
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1410024
|202.80952
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1411976
|202.68448
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1424914
|201.84686
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1425035
|201.83813
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1441897
|200.74419
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Dış Ticaret(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1449341
|200.2526
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1466385
|199.15273
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1477086
|198.43771
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1480730
|198.19506
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1505242
|196.51135
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1521645
|195.3143
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1535942
|194.21897
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1537121
|194.12487
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1538325
|194.02977
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1542855
|193.66973
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm Animasyonu(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1551866
|192.90974
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Arıcılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1563054
|191.91332
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1563947
|191.8344
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1583576
|189.77353
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1583681
|189.76073
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1608212
|185.52657
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bahçe Tarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617256
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626678
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1600069
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614785
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615127
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1543711
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Kozmetik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625465
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626479
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1607162
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Organik Tarım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617429
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624378
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626419
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Seracılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613364
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm Animasyonu(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624418
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625533
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1608477
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627316
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1608901
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|588270
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625413
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|İkram Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621303
|-
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