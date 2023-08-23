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Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

23.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valiliği, bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini arttıracağını belirterek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."

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