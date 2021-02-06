Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesindeki Ören Arkeopark Alanı'nı ziyaret etti.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri Direktörü Muhammet Koban tarafından karşılanan Tavlı, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin desteklediği arkeopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Linyit madeni sahasından çıkarılıp arkeopark alanına taşınan anıtsal mezar türlerini, tarihi zeytinyağı işliğini inceleyen Tavlı, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi'den kültür varlıkları hakkında bilgi aldı.

Çelebi, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki arkeolojik kazıların, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ sponsorluğuyla sürdürüldüğünü söyledi.

Çelebi, kazılarda ortaya çıkarılan farklı dönemlere ait mezarların, zeytinyağı işlikleri ve konut tiplerinin, arkeologlar tarafından kazı alanlarında bulundukları şekliyle arkeopark alanına kurulumlarının sürdüğünü ifade etti.

Alanı inceleyen Vali Orhan Tavlı da kültür turizmi için büyük önem taşıyan projenin bir an önce tamamlanması için valilik olarak destek vereceklerini belirterek, proje ekibine başarı diledi.

