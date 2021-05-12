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Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor

12.05.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu ilçede, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

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Muğla Bodrum Marmaris tam kapanma

Muğla Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

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Bodrum
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