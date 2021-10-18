Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E'nin Yanıklar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​



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