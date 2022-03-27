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Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

27.03.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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cezaevi polis Muğla Fethiye

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