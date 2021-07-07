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Muğla'da 2 müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

07.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 2 müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Şeyh Mahallesi Yusuf Efendi Sokak'taki Hatice Celesun'un ikamet ettiği 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Raşit Taşkıran'ın oturduğu eve de sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki dar sokaklar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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yangın Muğla

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