Muğla'da 2 müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Şeyh Mahallesi Yusuf Efendi Sokak'taki Hatice Celesun'un ikamet ettiği 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Raşit Taşkıran'ın oturduğu eve de sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki dar sokaklar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz