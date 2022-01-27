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Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

27.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U'nun (25) ilçede bulunduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlünün içinde bulunduğu araç, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Yakalanan Y.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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cezaevi Muğla Fethiye

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