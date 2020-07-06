YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 4 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Muğla'da 4 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.07.2020 22:07 | Son Güncelleme

Ali Niyazi Kahyaoğlu'nu alacak meselesi nedeniyle öldürerek cesedini parçalayıp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2016'nın Haziran ayından bu yana kayıp olarak aranan Ali Niyazi Kahyaoğlu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından, Kahyaoğlu'nun kaybolmasıyla ilişkisi olduğu belirlenen Y.Ç. Kocaeli'de gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, Kayhaoğlu'nu aralarındaki alacak meselesi yüzünden A.N.G. ile öldürdüklerini itiraf etti.

Y.Ç, maktulün cesedini parçaladıktan sonra Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alana gömdüklerini anlattı.

Bunun üzerine A.N.G. de Kırklareli'de gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi.

Zanlıların gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı

ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İnönü’de havuz sezonu başladı

İnönü’de havuz sezonu başladı

Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

Başarılı ameliyatla 10 yıllık ağrılarından kurtuldu

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Otobüs yayaya çarptı; 1 yaralı

Otobüs yayaya çarptı; 1 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Cem Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Piri Reis Koleji’nde Zep Sınıfı Oluşturuldu

Piri Reis Koleji’nde Zep Sınıfı Oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.