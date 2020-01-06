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  4. Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.01.2020 23:20 | Son Güncelleme

Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince 3 lastik botta düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botlarda yakalanan Filistin, Somali, Yemen, Suriye, Güney Afrika, Orta Afrika, Lübnan ve Mısır uyruklu 78 düzensiz göçmen limandan karaya çıkarıldı.

Organizatör olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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Bodrum düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik

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