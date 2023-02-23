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Muğla'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

23.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, depremden etkilenen illere gönderilecek insani yardımların ve Muğla'ya gelen depremzedelere verilen hizmetlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Muğla'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Menteşe Kaymakamlığı'ndaki salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tavlı, devletin afetzede vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Afet bölgesine yapılan yardımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Tavlı, Muğla'da misafir ettikleri depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Tavlı, şimdiye kadar Menteşe'den deprem bölgesine 666 tır insani yardım malzemesinin kara yolu, deniz yolu, askeri gemilerle ve askeri uçaklarla gönderildiğini belirterek, destekte veren tüm vatandaşlara, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, oda ve borsa başkanlarına, gönüllülere ve çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm personele teşekkür etti.

DEPREMZEDELERİN SAĞLIK KONTROLLERİ VE İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Öte yandan, Muğla'da misafir edilen depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince giderildiği de belirtildi.

Deprem bölgesinden Muğla'ya gelen depremzedelerden 3 bin 700'ünün barınma alanlarındaki revirlerde sağlık taramasından geçirilerek muayene edildiği, 11 bin 384 afetzede ile mobil sağlık hizmeti ekiplerinin bire bir görüşme sağladığı ifade edildi.

Kamu hastanelerinin acil servis ve polikliniklerine bugüne kadar 5 bin 106 hastanın başvurduğu, bu hastalardan 71'inin servislere yatırıldığı, 65'inin de tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

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