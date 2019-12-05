Muğla'da beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi

Anne Sevda Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun hastalığından kaynaklanan fiziksel engeli nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini ancak birçok engeli yardımlaşma ve sevgiyle aştıklarını söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, okulun iki ve üçüncü katındaki bilgisayar laboratuvarlarına yardım almadan çıkamayan serebral palsili (beyin felci) lise öğrencisinin daha rahat eğitim görmesi için, okulun zemin katında bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu.

Oğlunu sınıfa taşırken zaman zaman yardım istemekten utandığını dile getiren Sevda Şişman, şöyle konuştu:

"Yeni bilgisayar laboratuvarı sürprizinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Müdürümüze, öğretmenlerimize ve oğlumun iyi yürekli sınıf arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok zorluk çekiyorduk. Artık Anıl'ı sınıfa taşımaya benim de gücüm yetmiyordu. Sınıf arkadaşlarına çok yük oluyordum. Onlara, Anıl'ı sınıfa çıkaralım demeye utanıyordum. Bana haber vermeden çıkarttıklarında da hem mutlu oluyordum hem de eziliyordum. Şimdi zemin kata kurulan yeni sınıfla oğlum daha rahat eğitim görecek."

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Özer de Anıl Şişman'ın azmiyle ve başarısıyla tüm arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti.

