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Muğla'da "Bodrum Rib Boat Fest" başladı

07.07.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Bodrum Rib Boat Fest" başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizcilik sektörüne ait çeşitli ürünlerin tanıtıldığı "Bodrum Rib Boat Fest" başladı.

Milta Bodrum Marina'da oluşturulan fuar alanındaki etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan katıldı.

Organizasyonda, botların yanı sıra tekneler, motor ekipmanları, deniz oyuncakları ve denizcilerin kullandığı bazı cihazlar tanıtılıyor.

Fuar direktörü Murat Aslan, gazetecilere, denizcilik sektörüne ait çeşitli ürünleri bu etkinlik ile tanıttıklarını söyledi.

Aslan, etkinlikte deniz araçlarının denize zarar vermeden organik ilaçlarla nasıl temizleneceğini anlattıklarını belirtti.

Etkinlik, 11 Temmuz'da sona erecek.

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