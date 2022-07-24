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Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

24.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulaşık makinesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Orhaniye Mahallesi Cihanbeğendi mevkisindeki bir evde yılan olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Bulaşık makinesine girdiği belirlenen yılan, itfaiye ekibince yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.​​​​​​​

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