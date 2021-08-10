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Muğla'da devam eden 2 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

10.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devam eden 2 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Yangının kontrol altına alındığı, aralarında tahliye edilen mahallelere yakın noktaların da olduğu alanlarda, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Bu arada, günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye de başlandı.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 13 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor.

Yangın, özellikle Çövmen yaylası ile Çicekbaba arasında kalan hatta devam ediyor.

Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.

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