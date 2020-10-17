YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da eczaneye düzenlenen etil alkol operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı

Muğla'da eczaneye düzenlenen etil alkol operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.10.2020 18:46 | Son Güncelleme

Muğla'da eczaneye düzenlenen etil alkol operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eczaneye düzenlenen operasyonda, 545 litre etil alkol ele geçirildi, eczane sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir eczanede yüklü miktarda etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Turgutreis Mahallesi'ndeki eczaneye düzenlenen operasyonda, 109 bidon içerisinde 545 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan eczane sahibi S.Ş. ve iş yeri çalışanı F.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Çaykur Rizesporlu taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek
Çaykur Rizesporlu taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:09
Öğle
12:57
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gökova Körfezinde deprem hareketliliği
Gökova Körfezinde deprem hareketliliği
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kadın Avukattan Meslektaşına Tecavüz Suçlaması
Kadın Avukattan Meslektaşına Tecavüz Suçlaması
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.