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Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

18.11.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik Mahallesi 177. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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