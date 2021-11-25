Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

Kavaklı mevkisinde Naci Can'a ait 2 katlı evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan bölümde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Tüm evi saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangında evin büyük bölümü zarar gördü, bahçedeki mutfak ise tamamen yandı.

Evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi.



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