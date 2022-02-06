Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çıldır Mahallesi 159 Sokak'taki 2 katlı evde yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, evin alt katı kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıktığı belirlenen yangında, evde kiracı olarak kalan kişinin ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluştu.

Sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz