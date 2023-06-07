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Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

07.06.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlen ’Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği’ düzenlendi.

Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Muğla Atatürk Spor Kompleksinde ‘Kazanan çok, kaybeden yok’ sloganıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği 36 takım ve 380 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 5 Haziran Pazartesi günü, geleneksel çocuk oyunlarıyla ile başlayan oyun şenliği, ikinci gününde ise fiziksel etkinlik oyunları ile devam etti. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü’nün katılım sağladığı şenliğinde ikinci gününde, el değdirerek bayrak koşusu, çemberle iş birliği oyunu ve fasulye torbası atma oyunları oynandı. Etkinlik sonunda katılan tüm öğrencilere, protokol tarafından madalya ve katılım belgesi verildi.

Oyun Şenliği ve Spor Festivalinde konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak protokolü ile hayata geçirilen iki tane önemli proje var. Birinci proje unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve tekrar gün yüzüne çıkarmak. İkinci projemiz ise yine iki bakanlığın protokolü ile 81 ilde hayata geçirdiği fiziksel etkinlik oyunları çerçevesinde çocuk oyunları. Amacımız, çocuklara hareketli yaşam alışkanlığını kazandırmak, spor kültürünü aşılamak, obeziteden uzak duracak hareket kavramı ile ilgili bir iletişim oluşturmak. Sağ olsun bu konuda Muğla İl Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz inanılmaz derece destek ve katkı sağladı. İlçelerde, ilçe finallerini yapıldı. İlçe finallerinde derece elde eden okullarımızı, bizler de il merkezimiz Menteşe’de ağırlayarak il liderliğini tertip ettik. Adı liderlik, adı yarışma ama bu etkinliğin kazananı çok, kaybedeni yok” ifadelerine yer verdi.

Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasının önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Milli Eğiti m Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlikleri (İFET) projesiyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının gün yüzüne çıkarılması amacıyla 81 ilde müsabakalar düzenleniyor. Çocuklarımızın fiziki, ruhsal ve zihinsel yönden gelişimlerine katkı sağlayan geleneksel çocuk oyunları ve fiziksel etkinliklerin gerçekleştirildiği müsabakalarda, onların heyecanını ve mutluluğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. O bakımdan müsabaka sürecinde ve burada mücadele edecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Kaybeden olmayacak ama kazanan çok olacak" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile her konuda çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten İl Müdürü Emre Çay, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak adına gerek spor alanında fiziksel faaliyetlerle gerekse sosyal faaliyetlerle öğrencilerimizin her daim yanındalar. Verdikleri her türlü destek için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği 7 Haziran günü son bulacak.

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