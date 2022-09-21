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Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

21.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda yakalanan üç zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 zanlının daha tutuklandığı bildirildi.

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