YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

30.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde M.G'ye (35) ait çadırda horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, çadır içinde kurulan alanda horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığını tespit etti.

Çadırdaki 8 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Dövüştürülen 11 horoza el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Muğla'da hortum seralarda hasara neden olduMuğla'da hortum seralarda hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
polis Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
06:42
Sabah
08:04
Öğle
13:25
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.