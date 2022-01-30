Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde M.G'ye (35) ait çadırda horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, çadır içinde kurulan alanda horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığını tespit etti.

Çadırdaki 8 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Dövüştürülen 11 horoza el konuldu.



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