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Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

10.07.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muslihittin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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