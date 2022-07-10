Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muslihittin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz